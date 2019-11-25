Советник Авакова заявил, что первые данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Согласно первым данным следствия, вина на ДТП, которое произошло 24 ноября вблизи поселка Чабаны, лежит на детском омбудсмене Николае Кулебе. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире радио “НВ”, передает УНН.

“По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба”, — заявил он.

Как сообщалось, 24 ноября в Киевской области, в результате ДТП, госпитализировали детского омбудсмена Кулебу. Впоследствии в полиции рассказали подробности.

В результате ДТП с участием Уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы пострадал он сам, два его сына и водитель другого авто. Чуть позже, находясь в больнице, на своей официальной странице в Facebook Кулеба сообщил, что “лучшей помощью для меня и детей будет молитва”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент прокомментировал ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы