Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 ноября 2019 00:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
6870
Версия для печати

Советник Авакова заявил, что первые данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП

Советник Авакова заявил, что первые данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Согласно первым данным следствия, вина на ДТП, которое произошло 24 ноября вблизи поселка Чабаны, лежит на детском омбудсмене Николае Кулебе. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире радио “НВ”, передает УНН.

“По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба”, — заявил он.

Как сообщалось, 24 ноября в Киевской области, в результате ДТП, госпитализировали детского омбудсмена Кулебу. Впоследствии в полиции рассказали подробности.

В результате ДТП с участием Уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы пострадал он сам, два его сына и водитель другого авто. Чуть позже, находясь в больнице, на своей официальной странице в Facebook Кулеба сообщил, что “лучшей помощью для меня и детей будет молитва”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент прокомментировал ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы

Источник: УНН
Теги: ДТП, МВД, Киевская область, омбудсмен, пострадавшие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.