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В Донецкой области отправили в СИЗО мужчину, который ограбил аптеку

В Донецкой области отправили в СИЗО мужчину, который ограбил аптеку

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Донецкой области мужчину, который подозревается в похищении 3 тысяч гривен из аптеки, отправили в СИЗО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Донецкой области.

“По ходатайству Красноармейской местной прокуратуры 32-летнему мужчине, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 (грабеж, соединенный с проникновением в помещение) УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, 19 ноября 2019 года, около 16:00, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался отсутствием в торговом зале аптеки фармацевта, посетителей и стал выбивать ногой дверь, ведущую в кассовой зоны.

В результате этих действий открылось окно стеклянной витрины, через которое злоумышленник, несмотря на замечания фармацевта, вернулся в кассу из подсобного помещения, вытащил из ящика стола 3 тысяч грн и с места преступления скрылся.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Славянский горрайонный суд отправил в СИЗО мужчину, который подозревается в убийстве своей нарокозалежнои жены.

Источник: УНН
Теги: суд, Донецк и Донецкая область, аптека, ограбления
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