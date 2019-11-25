Глава Укравтодора заявил, что планирует привлекать иностранное финансирование на следующий год

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Укравтодор будет привлекать иностранное финансирование при строительстве дорог в 2020 году. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" сказал председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков, передает УНН.

“Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения дополнительного финансирования на следующий год”, — сказал Кубраков.

По его словам, рассматривается возможность кредитования со стороны европейских партнеров и Всемирного банка. В частности, планируется строительство платных дорог.

Напомним, президент Украины Владимира Зеленского призвали расформировать Укравтодор.

Как сообщал УНН, предыдущим руководителем Укравтодора был Славомир Новак, который подал в отставку 24 сентября.

По результатам конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины 16 ноября победителем был определен Александра Кубракова.