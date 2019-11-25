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Глава Укравтодора заявил, что планирует привлекать иностранное финансирование на следующий год

Глава Укравтодора заявил, что планирует привлекать иностранное финансирование на следующий год

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Укравтодор будет привлекать иностранное финансирование при строительстве дорог в 2020 году. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" сказал председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков, передает УНН.

“Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения дополнительного финансирования на следующий год”, — сказал Кубраков.

По его словам, рассматривается возможность кредитования со стороны европейских партнеров и Всемирного банка. В частности, планируется строительство платных дорог.

Напомним, президент Украины Владимира Зеленского призвали расформировать Укравтодор.

Как сообщал УНН, предыдущим руководителем Укравтодора был Славомир Новак, который подал в отставку 24 сентября.

По результатам конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины 16 ноября победителем был определен Александра Кубракова.

Источник: УНН
Теги: Укравтодор, дорога, помощь, финансирование
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