Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 ноября 2019 00:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
3555
Версия для печати

В столице ограничат движение транспорта на Южном мосту

В столице ограничат движение транспорта на Южном мосту

фотогалерея

КИЕВ. 25 ноября. УНН. С 9:00 27 ноября по 8 декабря на эстакаде Южного моста будет частично ограничено движение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“С 27 ноября по 8 декабря на эстакаде Южного моста будут ограничивать движение: с 9:00 до 13:00 — в направлении левого берега, с 13:00 до 19:00 — в направлении станции метро “Выдубичи”. Об этом сообщили в КК “Киевавтодор”, — говорится в сообщении.

Как отмечают в коммунальной корпорации, на эстакаде Южного моста будут проводить демонтаж аварийных карнизных блоков.

“Чтобы меньше влиять на трафик утром работать в направлении левого берега, а после обеда — в сторону станции метро „Выдубичи“. Во время работ движение будут частично ограничено”, — отмечается в сообщении.

Напомним, 5 ноября в Киеве закрыли на ремонт пешеходный мост на углу проспекта Комарова и вул.Василенка.

Источник: УНН
Теги: Киев, ремонт, мосты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.