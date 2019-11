ООН: Насилие против женщин - самое распространенное нарушения прав человека в мире

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Насилие против женщин и девушек является наиболее распространенным и опустошительным нарушением прав человека в мире. Об этом говорится в заявлении ООН по случаю Международного дня устранения насилия против женщин, что прошел 25 ноября, передает УНН.

Цифрами в ООН проиллюстрировали ужасный масштаб нарушений — треть всех женщин и девушек, что переживают физическое или сексуальное насилие в течение своей жизни, половина женщин, которых убивают в мире, убивают их партнеры, или семья.

Насилие против женщин более часто приводит к смерти и недееспособности в репродуктивном возрасте, чем рак и более распространенной причиной естественной смерти, чем ДТП и малярия вместе, говорится в сообщении ООН.

Такой масштаб проблемы "означает, что кто-то возле вас. Член семьи, сотрудница, подруга, или даже вы “переживали насилие, — говорит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

“Сексуальное насилие против женщин и девушек обусловлено доминированием мужчин на протяжении веков”, — говорит чиновник. “Это должно измениться ... сейчас”.

В этом году темой 16 дней активизма, посвященных Международному дню борьбы с насилием против женщин, является “Равенство поколений против изнасилований”.

С призывом к странам объединиться вокруг этих усилий выступил и Государственный департамент США.

“Соединенные Штаты признают неотъемлемую достоинство женщин и девушек и преданные защиты безопасности женщин и девушек по всему миру а также развитию их лидерства в нашем мире”, — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Напомним, вчера отмечали День борьбы с насилием против женщин.

