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Женская украинская сборная завоевала ряд медалей на международном турнире по боксу

Женская украинская сборная завоевала ряд медалей на международном турнире по боксу

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Женская сборная Украины по боксу завоевала пятнадцать наград на международном турнире "Scorpion Cup 2019". Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.

По результатам соревнований в активе “желто-синих” девушек пять “золотых”, семь “серебряных” и три “бронзовые” медали.

Итак, победителями и призерами соревнований в составе сборной Украины стали:

“Золото”:

  • Весовая категория 52 кг — Горбуненко Александра (юниорка)
  • Весовая категория 57 кг — Марьянчук Ярослава (молодежь)
  • Весовая категория 60 кг — Картавцева Кристина (юниорка)
  • Весовая категория 64 кг — Амина Абрамова (молодежь)
  • Весовая категория 66 кг — Джигун Александра (юниорка)

“Серебро”:

  • Весовая категория 48 кг — Андрейченко Ангелина (молодежь)
  • Весовая категория 50 кг — Тельпис Валерия (школьница)
  • Весовая категория 51 кг — Иванисова Елена (молодежь)
  • Весовая категория 54 кг — Волк Карина (молодежь)
  • Весовая категория 54 кг — Бондарчук Екатерина (юниорка)
  • Весовая категория 57 кг — Гончаренко Юлия (юниорка)
  • Весовая категория 81 кг — Крысюк Олеся (молодежь)

“Бронза”:

  • Весовая категория 70 кг — Айрапетян Карина (юниорка)
  • Весовая категория 75 кг — Кварцяный Анжела (юниорка)
  • Весовая категория +81 кг — Кривонос Мария (молодежь).

Заметим, что соревнования проходили с 22 по 24 ноября в городе Щецин (Польша).

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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