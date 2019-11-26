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Верховный суд поддержал президента Трампа в вопросе доступа к его налоговым деклараций

Верховный суд поддержал президента Трампа в вопросе доступа к его налоговым деклараций

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Верховный суд США продолжил свое решение относительно постановления суда низшей инстанции, согласно которому бухгалтерская фирма Дональда Трампа должна была передать свои финансовые документы профильному комитету Палаты представителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Решение будет оставаться в силе до тех пор, пока Верховный суд не решит, следует ли рассматривать апелляцию Трампа на решение суда низшей инстанции.

Президент Трамп до 5 декабря может подать апелляцию. Вместе с тем неизвестно, будет ли она рассмотрена и каким может быть вердикт.

Президент США подал апелляцию в Верховный суд после того, как 13 ноября Апелляционный суд округа Колумбия отклонил его ходатайство о запрете предоставления финансовых документов комитета по надзору Палаты представителей.

Адвокаты президента назвали требование комитета Палаты представителей незаконным.

Борьба за финансовые отчеты Трампа является частью более масштабного противостояния между президентом и демократами, контролирующих нижнюю палату Конгресса и проводят многочисленные расследования — в том числе расследования импичмента.

Источник: УНН
Теги: США, декларация, Дональд Трамп
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