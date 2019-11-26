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НАТО это единственный гарант безопасности в Европе - Столтенберг

НАТО это единственный гарант безопасности в Европе - Столтенберг

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что альянс является единственным гарантом безопасности в Европе. Его слова приводятся на официальном сайте НАТО, передает УНН.

“Мы согласны с тем, что НАТО это единственный гарант безопасности в Европе. Наши силы предотвращают конфликты и сохраняют мир”, — заявил Столтенберг.

В частности, он отметил, что альянс посылает балтийским странам прямой сигнал, что поддержит их в случае очередной российской агрессии.

Напомним, лидеры стран НАТО на саммите в Лондоне обсудят “единый подход к России”.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, Европа
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