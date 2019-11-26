В ДР Конго четыре человека погибли в ходе протестов против действий ООН

КИЕВ. 26 ноября. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли в Демократической Республике Конго (ДРК) во время протестов против действий ООН. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местных военных, передает УНН.

По данным агентства, во время беспорядков также были ранены десять мирных жителей и три солдата ДРК. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало. Сотрудники сил безопасности проводят поиск виновных в гибели протестующих.

Миротворческая миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) призвала всех участников демонстраций к спокойствию и сдержанности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в Twitter МООНДРК.

“В то время как жестокие манифестации в городе Бени продолжаются, МООНДРК призывает к спокойствию и ответственности”, — отметили в миссии.

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Там также сообщили, что “офис миссии в Бени был поврежден в результате нападения, и его сотрудники переведены в другое место”.

В ООН выразили обеспокоенность из-за распространения дезинформации в соцсетях с призывами к насилию. “МООНДРК призывает политических, религиозных и медийных деятелей поддерживать возвращение к мирной жизни, а также к борьбе с распространением вируса Эбола”, — отмечается в заявлении.

Недавно в Афганистане в результате нападений погибли сотрудник ООН и 8 афганских военных.