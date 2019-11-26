Личные данные пользователей Facebook могли оказаться уязвимыми при скачивании приложений

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Комплект для разработки программного обеспечения One Audience мог открыть несанкционированный доступ к персональным данным пользователей Twitter и Facebook. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNBC со ссылкой на экспертов в области компьютерной безопасности, передает УНН.

По данным телекомпании, уязвимыми могли оказаться адреса электронной почты и последние сообщения в Twitter тех пользователей, кто воспользовался своим аккаунтом для того, чтобы загрузить некоторые программы для мобильной операционной системы Android, в частности Giant Square и Photofy.

“Мы считаем необходимым, чтобы пользователи имели информацию о том, что такая возможность существует и чтобы они оценили те приложения, которыми они пользуются”, — привела телекомпания слова представителя Twitter Линдси Макколлум.

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Twitter сообщит тем пользователям, которых могла затронуть обнаруженная уязвимость и уже ознакомил компании Google и Apple для того, чтобы они могли принять соответствующие меры со своей стороны.

Кроме того, как сообщила телекомпания, представитель Facebook информировал о том, что “два ненадежных участника” — One Audience и Mobiburn — платили за использование таких комплектов разработки вредоносного программного обеспечения при создании некоторых приложений. “После проведенного расследования мы убрали эти приложения с нашей платформы за нарушение правил и направили сообщение One Audience и Mobiburn с требованием немедленно прекратить эту деятельность”, — привела телекомпания выдержку из заявления представителя Facebook.

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Сообщение об обнаруженной уязвимости прозвучало тогда, когда регулирующие органы, законодатели и пользователи требуют от Facebook, Twitter и Google усиленного внимания к вопросам защиты персональных данных, отметила телекомпания СNBC. Эта проблема приобрела особую актуальность после того, как в марте 2018 года стал известно о том, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения около 87 млн ​​пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Как рассказали бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Напомним, Европол заявляет о блокировании 26 тысяч единиц контента, связанного с “ИГ”.

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