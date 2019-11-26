Спецназ разогнал протестующих у здания парламента в Тбилиси

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Силы специального назначения МВД Грузии утром во вторник, 26 ноября, разогнали протестующих, которые заблокировали входы в парламент в Тбилиси. К зданию на проспекте Руставели были стянуты сотни полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Правоохранители применили водомет, чтобы освободить вход в парламент. Полиция перед разгоном призвала присутствующих перестать блокировать входы в парламент и предупредила об ответной реакции, если протестующие не снимут блокаду.

Многие активисты остаются на проспекте и заявляют, что намерены организовать пикеты перед началом заседания парламента. По данным грузинских СМИ, во время разгона были задержаны около 10 человек. При этом МВД Грузии на данный момент не сообщало о задержании.

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Вечером 25 ноября от двух до трех тысяч человек собрались на митинг в Тбилиси. Большинство из них были сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Участники акции протеста требовали провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе в обмен нынешней смешанной.

Протестующие намеревались блокировать парламент, чтобы сорвать его пленарное заседание 26 ноября. Ранее лидеры около двадцати оппозиционных организаций вместе со своими сторонниками провели шествие от площади Республики в здание парламента. Перед митингом лидеры оппозиции встретились с послами Великобритании, Германии, Италии и Франции.

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В середине ноября парламент Грузии отклонил поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. В знак протеста 12 депутатов, большинство из которых занимали высокие должности, объявили об уходе из правящей партии “Грузинская мечта”. Решение парламента вызвало новые протесты оппозиции. Акция оппозиции 18 ноября переросла в попытки пикетирование парламента. Протестующие тогда были разогнаны силами спецназа.