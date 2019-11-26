Глава Гонконга исключила уступки демонстрантам

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Глава администрации Гонконга Керри Лам во вторник пообещала "серьезно реагировать" на мнения жителей, абсолютное большинство которых проголосовало за оппозиционных кандидатов на выборах депутатов районных советов, состоявшихся в воскресенье. В то же время она исключила возможность дальнейших уступок в выполнении требований демонстрантов. Об этом Лам заявила в беседе с журналистами, передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

“Мы серьезно отреагируем на мысли, донесенные до нас, и будем совершенствовать систему управления”, — сказала Лам в беседе с репортерами.

За эти 5-6 месяцев, по ее словам, жители “осознали, что Гонконг не может больше терпеть эту хаотичную ситуацию”.

“Все хотят вернуться к нормальной жизни, и это требует согласованных усилий каждого из нас”, — отметила Лам.

В то же время она исключила возможность дальнейших уступок протестующим для снижения напряженности в обществе.

Глава администрации подчеркнула, что в сентябре уже было объявлено об отзыве законопроекта об экстрадиции жителей Гонконга на материковый Китай, что и стало причиной протестов с начала лета.

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Что касается остальных четырех требований, то она напомнила, что уже выражала позицию правительства по этому вопросу, которая заключается в невозможности дальнейших уступок.

Кроме отзыва законопроекта, демонстранты требуют созвать независимую комиссию для расследования жестокости полиции, освободить всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как массовые беспорядки, а также ввести прямые демократические выборы в Гонконге.

На выборах депутатов райсоветов, которые произошли за рекордно высокую явку в 71%, убедительную победу одержали кандидаты от оппозиции.