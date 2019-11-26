Мощное землетрясение обрушилось на Албанию: уже двое погибших

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сильное землетрясение поразило Албанию рано утром во вторник, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, были ранены 150 человек и разрушены здания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Геологическая служба США заявила, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 30 километрах к северо-западу от столицы Тираны. Эпицентр залегал на глубине 20 километров.

Министерство обороны страны заявило, что один человек в Курбине, в 50 километрах к северу от Тираны, погиб, выпрыгнув из своего дома, чтобы избежать последствий землетрясения.

Чиновники сообщили, что в результате обрушения здания в Дурресе, в 33 километрах к западу от Тираны, погиб еще один человек.

Землетрясение ощущалось вдоль албанского побережья. Люди сообщили, что видели трещины в стенах своих квартир. Местные СМИ сообщают, что в западной части Дурреса был разрушен ресторан. Людей выводили из зданий спасатели.

Напомним, у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3.