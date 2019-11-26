Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 21,14 млрд куб. м

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 ноября уменьшился до 21,143 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины закачано 6,86 млн куб. м газа.

В то же время, 24 ноября из ПХГ Украины было отобрано 66,88 млн куб. м газа.

При этом в данных за 24 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 18,50 млн куб. м, из Венгрии - 0,67 млн куб. м, из Польши - 2,61 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 68%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. Нафтогаз установил цену на газ для населения в ноябре в 4899,00 грн за тысячу кубометров.