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Движение на столичных мостах затруднено в направлении правого берега

Движение на столичных мостах затруднено в направлении правого берега

КИЕВ. 26 ноября. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоит Кольцевая дорога, Голосеевский проспект, проспект Валерия Лобановского, улица Вадима Гетьмана, проспект Победы, улица Щусева, улица Юрия Ильенко, улица Бассейная.

Кроме того, заметно осложнение движения транспорта на улице Шелковичной, Владимирском спуске, Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой.

На левом берегу Киева движение затруднено на проспекте Николая Бажана, улице Анны Ахматовой, Дарницком шоссе, проспектах Соборности и Освободителей.

Движение на мостах - Северном, Патона, Южном, Дарницком - и мосту Метро затруднено в направлении правого берега.

Напомним, на западе Украины во вторник, 26 ноября, ожидается туман и гололедица, на остальной территории - без осадков. Температура в течение суток будет колебаться в пределах от 9 градусов мороза до 13 градусов тепла, холодное - на востоке.

Источник: УНН
Теги: Киев, автомобили, пробки
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