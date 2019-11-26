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Вторник, 26 ноября 2019, 09:21 • Юлия Шрамко • 4770
Число жертв землетрясения в Албании возросло до пяти
КИЕВ. 26 ноября. УНН. До пяти возросло число погибших в результате мощного землетрясения в Албании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на албанское издание Faktor.
"5 погибших в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Албании", - говорится в сообщении.
В частности указано, что пожилая женщина погибла под обломками, ее внука спасли.
Ранее сообщалось о двух жертвах землетрясения.
По предварительным данным, есть несколько разрушенных зданий.
Напомним, сильный землетрясение поразил Албанию рано утром 26 ноября, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, были ранены 150 человек.
Источник: УНН