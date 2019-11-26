Число жертв землетрясения в Албании возросло до пяти

КИЕВ. 26 ноября. УНН. До пяти возросло число погибших в результате мощного землетрясения в Албании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на албанское издание Faktor.

"5 погибших в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Албании", - говорится в сообщении.

В частности указано, что пожилая женщина погибла под обломками, ее внука спасли.

Ранее сообщалось о двух жертвах землетрясения.

По предварительным данным, есть несколько разрушенных зданий.

Напомним, сильный землетрясение поразил Албанию рано утром 26 ноября, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, были ранены 150 человек.