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"Неправильно сделали": Лукашенко считает, что передача Крыма Украине была ошибочной

"Неправильно сделали": Лукашенко считает, что передача Крыма Украине была ошибочной

Александр Лукашенко

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что передача Крыма Украине в 1954 году советским руководством была "неправильной". Об этом он рассказал в ходе встречи с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым, передает пресс-служба главы государства, передает УНН.

По убеждению белорусского гаранта, Калининградская область России является "зоной ответственности" Минска, а не Москвы. Несмотря на это, Лукашенко считает, что в данном случае целесообразно сравнивать возможную в прошлом передачу Калининградской области Беларуси с передачей Крыма в Украине в 1954 году.


"Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (Путину - ред.) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: "Я не против". А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине - оказалось, что "неправильно" сделали. Тем не менее, таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область, потому что были самыми близкими", - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Лукашенко сказал, в каком случае Беларусь не подпишет документы по интеграции с РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Беларусь, Лукашенко
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