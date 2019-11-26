На свадьбе во Львове отравились 11 человек

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Во Львове во время празднования свадьбы в заведении общественного питания отравились 11 человек, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродспотребслужбы во Львовской области.

Так, 25.11.2019 года, в 16:10, поступило срочное сообщение от КНС ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" о пострадавших 11 взрослых человек, 9 из которых госпитализированы с диагнозом острая кишечная инфекция из числа участников празднования свадьбы в заведении общественного питания "Менестрель" ООО "Менестрель", расположенного по адресу: г. Львов, проспект Красной Калины, 127-А.

Состояние всех больных - средней тяжести. Пострадавшие жаловались на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул. При сборе эпиданамнеза установлено, что 11 пострадавших употребляли разнообразные изделия из мяса и рыбы, салаты.

Специалистами Львовского городского управления Главного управления Госпродспотребслужбы во Львовской области совместно со Львовским городским отделом ГУ "Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины" начат комплекс мероприятий по локализации и установлению причин возникновения вспышки.