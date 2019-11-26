Землетрясение в Албании: 7 погибших, более 300 раненых

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В результате мощного землетрясения в Албании погибли уже 7 человек. Об этом со ссылкой на сообщение из пострадавших от подземных толчков районов сообщает местное издание Koha, передает УНН.

"На данный момент, согласно сообщениям с мест событий, 7 человек погибли в результате землетрясения, потрясшего Албанию", - пишет издание.

При этом издание Faktor отмечает, что официально - 6 погибших, в том числе 10-летний, о чем сообщили в министерстве обороны страны. Ребенок оказался под завалами в квартире, где проживал с семьей. Его мать - до сих пор под завалами.

По данным министерства, 1 жертва - в Курбине, 2 - в Тумане и 3 - в Дурресе.

Министерство здравоохранения Албании сообщает о 325 раненых в больницах Дурреса и Тираны, которые пострадали в результате землетрясения.

Соседние страны начали выражать поддержку Албании.

Лидер Косово Хашим Тачи объявил, что силы безопасности Косово отправились в Албанию после землетрясения, о чем он написал в Facebook.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что страна поддерживает Албанию. "Мы выражаем поддержку Греции народу и правительству Албании в связи с последствиями землетрясения в соседней стране... Греция окажет немедленную практическую помощь Албании в борьбе с последствиями землетрясения, поразившего страну", - написал Дендиас в своем посте в Twitter.

Ранее было известно о 5 жертв землетрясения в Албании.

Напомним, сильное землетрясение поразило Албанию рано утром 26 ноября.