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Фура с 39 трупами в Британии: водитель признал свою вину

Фура с 39 трупами в Британии: водитель признал свою вину

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Водитель холодильной фуры, в которой погибли 39 мигрантов из Азии, признался в суде, что занимался незаконной перевозкой людей в Великобритании около полутора лет. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

"25-летний Мо Робинсон из Северной Ирландии во время судебного заседания в понедельник, 25 ноября, признал себя виновным в организации канала нелегальной миграции в Великобританию. Предполагается, что этот канал был частью глобальной сети", - говорится в сообщении.

По словам Робинсона, он начал заниматься незаконной деятельностью 1 мая прошлого года, а закончил 24 октября 2019 года, когда его арестовали по подозрению в причастности к гибели людей в грузовике в Эссексе.

Сейчас Робинсон находится в тюрьме Белмарш в пригороде Лондона. Он признал, что за свою деятельность получал деньги криминального происхождения.

Как сообщалось ранее, Робинсон признался в пособничестве нелегальной миграции в Британию, признавая свою вину в нарушении миграционного законодательства.

Напомним, в конце октября в британском графстве Эссекс обнаружили грузовик с 39 телами, водителя сразу же задержали.

По данным следствия, среди 39 жертв из Вьетнама - 10 оказались подростками.

Несколько позже, в Британии нашли еще один грузовик с 15 нелегальными мигрантами.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, грузовик, Вьетнам, Труп
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