Масштабное ДТП на трассе Киев-Одесса: три человека травмированы

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Черкасской области на участке трассы Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в результате которого травмы получили три человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, утром 26 ноября в полицию Уманского района поступило сообщение о том, что на 226 км автодороги Киев-Одесса возле села Фурманка Уманского района произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

В результате ДТП повреждено 10 автомобилей и 1 рейсовый автобус, в котором находилось 20 пассажиров, из которых никто не пострадал.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы 3 человека. Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в результате ДТП в Житомирской области госпитализировали восемь человек.