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Денисова отреагировала на избрание Россией "омбудсмена" в оккупированном Крыму

Денисова отреагировала на избрание Россией "омбудсмена" в оккупированном Крыму

Людмила Денисова

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Согласно Конституции, в Украине есть только один Уполномоченный по правам человека, отвечающего за всю территорию государства. Об этом на пресс-конференции в Киеве сказала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, комментируя назначение бывшего вице-премьера российского правительства аннексированного Крыму Ларисы Опанасюк на должность крымского "омбудсмена", передает корреспондент УНН.

"Что касается фамилии (Опанасюк - ред.), я лично ее знаю, безусловно, потому что я крымчанка, и знала ее, когда она работала, как и я, в правительстве, когда это был Совет Министров АР Крым... Это было, когда наш Крым был свободным, а не оккупированным РФ", - заявила Омбудсмен.

На вопрос о том, как планируется "налаживать отношения" с указанным лицом, Денисова ответила, что "безусловно, через партнеров международных организаций, через своих представителей".

"Я считаю Крым украинским и не считаю, что там должен быть еще какой-то "уполномоченный". У нас по Конституции, ст.101, один уполномоченный на всю независимую, суверенную, свободную Украину", - добавила она.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, оккупация, Людмила Денисова
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