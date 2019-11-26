Двое военных в оккупированном Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный пуск ракеты

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Подконтрольный Кремль “Крымский гарнизонный военный суд” взыскал 31 миллион рублей с двух военнослужащих Черноморского флота, которые случайно запустили авиационную ракету “воздух—поверхность” Х-29ТД на аэродроме в оккупированных Саках. Об этом говорится в решении суда, на которое обратил внимание “Коммерсант”, пишет УНН.

Инцидент произошел в 2017 году. Техники Алексей Чебанов и Николай Зверев запустили Х-29ТД в ангаре, когда проверяли ее на аппаратуре комплекса “Ока”. Перед подачей тока они не убедились в исправности чековых механизмов ракеты. При полете она снесла ворота и часть стены ангара, уничтожила различное оборудование и еще одну Х-29ТД. Обе ракеты списали.

В июне 2019 года так называемый “Крымский гарнизонный военный суд” признал Чебанова и Зверева виновными в нарушении правил обращения с оружием. Их ограничили в военной службе с удержанием части денежного довольствия в пользу государства.

Кроме этого, Минобороны потребовало с военнослужащих 46,5 миллиона рублей за списанные ракеты и другую поврежденную технику. Суд удовлетворил эти требования частично, взыскав с Чебанова 16 миллионов рублей, а со Зверева 15 миллионов.

Как писал УНН ранее, в Крыму оккупационная власть решила продать здание Украинского геологоразведочного института.