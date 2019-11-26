Коломойский не президент Украины, а большинство украинцев выбрали ЕС - Зеленский

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Игорь Коломойский не является президентом Украины, а является ее гражданином. Большинство украинцев выбрали курс на Европейский союз. Об этом он заявил во время брифинга с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, передает корреспондент УНН.

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"Меня поддержали 75% украинцев, если среди них был Коломойский, я очень рад, что меня поддержали сколько украинцев. Коломойский не является президентом Украины, он является гражданином, а большинство украинцев выбрали ЕС. Поэтому, именно народ выбирает, куда нам пойти. С Россией у нас сложная ситуация. Диалог будет начат в течение "нормандской" встречи", - ответил Президент на вопрос, как он относится к заявлению Коломойского, что надо повернуться лицом к России, которая может дать нам деньги, и прислушивается ли к бизнесмену, учитывая, что тот поддерживал его на выборах.

Ранее УНН сообщал, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New York Times заявил, что Украине пора вернуть обратно в сторону России. Также Коломойский заявил, что вместо кредитов Международного валютного фонда, Украина могла бы взять деньги у России.