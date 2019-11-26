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Президент Эстонии поделилась впечатлениями от поездки на Донбасс

Президент Эстонии поделилась впечатлениями от поездки на Донбасс

Керсти Кальюлайд

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд поделилась своими впечатлениями от поездки в Донбасс и отметила, что на неподконтрольной Украине территории царит страх среди населения. Об этом она заявила во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Люди, которые пришли на контролируемую Украине территорию с другой стороны, они боялись с нами общаться вообще, это показывает, что они пришли из среды, где царит страх. Меня сопровождал вице-премьер, к нему люди тянулись и общались с ним. Это четко показывает, на чьей стороне на Донбассе находится простые люди", - отметила президент Эстонии.

С ее слов, Эстония будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины.

"Я сама стояла у шлагбаума - по одну сторону Украина и по другую сторону Украина, но такие разные среды. Важно двигаться к решению этого конфликта. В то же время, мы не должны позволить международной общности забывать, что это не конфликт двух стран между собой, где есть две виноваты стороны. Мы имеем дело, где одна сторона является агрессором, а вторая сторона - жертва", - отметила Кальюлайд.

Как сообщалось ранее в УНН, президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд заявила, что Украина должна искать решение, как завершить войну на Донбассе, но это не может произойти за счет ее суверенитета.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, визит, Балтика, Эстония, Владимир Зеленский
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