Президент Эстонии поделилась впечатлениями от поездки на Донбасс

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд поделилась своими впечатлениями от поездки в Донбасс и отметила, что на неподконтрольной Украине территории царит страх среди населения. Об этом она заявила во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Люди, которые пришли на контролируемую Украине территорию с другой стороны, они боялись с нами общаться вообще, это показывает, что они пришли из среды, где царит страх. Меня сопровождал вице-премьер, к нему люди тянулись и общались с ним. Это четко показывает, на чьей стороне на Донбассе находится простые люди", - отметила президент Эстонии.

С ее слов, Эстония будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины.

"Я сама стояла у шлагбаума - по одну сторону Украина и по другую сторону Украина, но такие разные среды. Важно двигаться к решению этого конфликта. В то же время, мы не должны позволить международной общности забывать, что это не конфликт двух стран между собой, где есть две виноваты стороны. Мы имеем дело, где одна сторона является агрессором, а вторая сторона - жертва", - отметила Кальюлайд.

Как сообщалось ранее в УНН, президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд заявила, что Украина должна искать решение, как завершить войну на Донбассе, но это не может произойти за счет ее суверенитета.