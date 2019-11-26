Власть обрушила своей рейтинг намерениями распродать государственное имущество - "слуга народа"

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Наибольший удар по симпатиям граждан к власти нанесли закон о рынке земли и планы о тотальной приватизации государственного имущества. Об этом в своем Telegram написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, передает УНН.

“Соцопрос показал, что наибольший удар по симпатиям граждан к власти нанесли закон о рынке земли и планы тотальной приватизации всего на свете”, — написал он.

Ложные опасения граждан относительно открытия рынка земли можно развеять, продолжил нардеп. Путем грамотной организации процесса, добавил он.

В вопросе приватизации госимущества дела обстоят сложнее, считает Бужанский.

По словам нардепа, до сих пор не ясно — что, кому и зачем власть будет продавать.

“Аргумент — госпредприятия управляются неэффективно и коррупционно, расскажите Соросу. И спросите, как долго он продержит у себя на работе неэффективных и коррупционных вместо того, чтобы поменять их на адекватных. Нет же, давайте распилим завод, и нет проблемы. Прекрасный подход”, — пишет Бужанский.

Напомним, власть анонсировала распродажу государственных предприятий. Продавать, в частности, намерены государственные банки — “Ощадбанк”, “Укрэксимбанк”, “Укргазбанк” и “ПриватБанк”. Также, пустит с молотка запланировали доли “Укрзализныци”, “Укрпочты” и государственное предприятие “Укрспирт”. Законопроект о приватизации спиртового предприятия зарегистрировал в ВР Президент Владимир Зеленский.

Эксперты отрасли раскритиковали документ. По их словам, инициатива лоббирует интересы водочных компаний, в том числе иностранных, и “убивает” ГП “Укрспирт”.

Несмотря на отсутствие экономических расчетов, двух выводов комитетов, в частности бюджетного, и замечания Главного научно-экспертного управления ВР , Комитет ВР по вопросам развития экономики (главный) все равно вынес законопроект в зал для голосования, где его приняли в первом чтении.

Из-за такой ситуации профсоюз ГП “Укрспирт” анонсировал забастовки и требует встречи с Президентом, чтобы предложить ему пути прибыльной приватизации предприятия и взвешенной демонополизации отрасли с наименьшими рисками для экономики и общества, которое может стать потребителем некачественной, бесконтрольно импортируемой и контрабандной спиртовой продукции. В ОП с диалогом с работниками спиртовых предприятий пока не спешат.

“Слуги народа” в парламенте, в свою очередь, все же пообещали существенно доработать президентскую законодательную инициативу (№ 2300) ко второму чтению. Также в профильном экономическом Комитет ВР пообещали встретиться и с профсоюзами “Укрспирт”. Однако, когда именно может состояться такая встреча пока не сообщили.