Сенцов получил премию Сахарова в Европарламенте

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов сегодня, 26 ноября, получил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова во французском городе Страсбург в помещении Европарламента. Трансляция награждения шла на странице Европейского парламента в Twitter, передает корреспондент УНН.

Выступая перед депутатами Европарламента во вторник, Сенцов сказал, что рассматривает премию не только как личную награду, но и как награду для украинских политзаключенных в России, в контролируемых сепаратистами районах Донбасса, а также для украинских активистов и военных, которые продолжают бороться за независимость Украина.

"Я не верю Путину", - сказал Олег Сенцов.

Он призвал депутатов думать о судьбе Украины и украинских заключенных в России, договариваясь о чем-то с Россией, и помнить об украинцах, которые были убиты во время борьбы за независимость и о тех, кто борется за нее сейчас.

Словами "Слава Украине!" (ред. - Long live Ukraine), закончил свою речь Олег Сенцов.

Напомним, что до этого, Европарламент отложил церемонию вручения Сенцов премии Сахарова.

Ранее Сенцов получил премию имени Сергея Магнитского.

#SakharovPrize : 2018 laureate Oleg Sentsov has finally been able to accept his award in person at the Parliament in Strasbourg . Read more https://t.co/KxtdaZeY5D pic.twitter.com/GhCPVl5QPa