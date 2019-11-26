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Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

фотогалерея

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Эстонии подарила Президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед во время официального визита. Соответствующие фотографии опубликовал блогер Евгений Хурсин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Президент Эстонии подарила Владимиру Зеленскому велосипед во время его официального визита в страну", - написал Евгений Хурсин.

Добавим, ранее Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, указав, что ему "не позволяют" - из-за информации о реальной опасности для него.

Напомним, сегодня Зеленский с женой начал официальный визит в Эстонскую Республику.

В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

В Таллине президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.

Источник: УНН
Теги: Эстония, Президент, велосипеды, Владимир Зеленский
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