Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 ноября 2019 19:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Дело Иловайска" передали в СБУ
"Дело Иловайска" передали в СБУ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5460
Версия для печати

ГБР не получила от Генпрокуратуры дела Майдана - Труба

ГБР не получила от Генпрокуратуры дела Майдана - Труба

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины не передала Государственном бюро расследований материалы производств по делам Майдана. Об этом в своем канале в Telegram написал глава ГБР Роман Труба, передает УНН.

“Хочу опровергнуть миф, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей ГПУ в ГБР. Это не соответствует действительности. ГБР пока нечего расследовать — Генеральная прокуратура Украины физически еще нам не передала материалы производств. Сейчас они проводят инвентаризацию — там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев — этот процесс не зависит от ГБР”, — написал Роман Труба.

Он отметил, что из 114 уголовных производств в ГБР переходит меньше половины — около 50.

“Сегодня я назначил и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Следственная группа коммуницирует с представителями прокуратуры: все работает слаженно. Мы всегда говорили не об автоматическом переводе следователей ГПУ, а о сокращенной процедуре конкурсного отбора. Я только за то, чтобы расследование завершили те люди, которые занимались им все годы, но в то же время убежден, что собеседование с ними должно произойти”, — написал Роман Труба.

Также глава ГБР добавил, что он бы хотел, чтобы после шести лет расследования материалы производств были направлены в суд, а не переданы в другие правоохранительные органы. Но при этом не произошло, поэтому не нужно обвинять ГБР в том, что материалы придется пересматривать заново.

“Мы будем выкладываться на все 100%, мы готовы сотрудничать с адвокатами семей, следователями ГПУ, со всеми гражданами, чтобы по делам Майдана Украина получила ответ”, — добавил Роман Труба.

Напомним, в ГПУ заверили, что следствие по 114 делам Майдана не будет останавливаться.

Также напомним, с 20 ноября прокуратура потеряла полномочий расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции Достоинства должны быть переданы в ГБР.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР, Роман Труба

В тексте упоминаются

Труба Роман
Труба Роман
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.