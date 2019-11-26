ГБР не получила от Генпрокуратуры дела Майдана - Труба

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины не передала Государственном бюро расследований материалы производств по делам Майдана. Об этом в своем канале в Telegram написал глава ГБР Роман Труба, передает УНН.

“Хочу опровергнуть миф, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей ГПУ в ГБР. Это не соответствует действительности. ГБР пока нечего расследовать — Генеральная прокуратура Украины физически еще нам не передала материалы производств. Сейчас они проводят инвентаризацию — там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев — этот процесс не зависит от ГБР”, — написал Роман Труба.

Он отметил, что из 114 уголовных производств в ГБР переходит меньше половины — около 50.

“Сегодня я назначил и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Следственная группа коммуницирует с представителями прокуратуры: все работает слаженно. Мы всегда говорили не об автоматическом переводе следователей ГПУ, а о сокращенной процедуре конкурсного отбора. Я только за то, чтобы расследование завершили те люди, которые занимались им все годы, но в то же время убежден, что собеседование с ними должно произойти”, — написал Роман Труба.

Также глава ГБР добавил, что он бы хотел, чтобы после шести лет расследования материалы производств были направлены в суд, а не переданы в другие правоохранительные органы. Но при этом не произошло, поэтому не нужно обвинять ГБР в том, что материалы придется пересматривать заново.

“Мы будем выкладываться на все 100%, мы готовы сотрудничать с адвокатами семей, следователями ГПУ, со всеми гражданами, чтобы по делам Майдана Украина получила ответ”, — добавил Роман Труба.

Напомним, в ГПУ заверили, что следствие по 114 делам Майдана не будет останавливаться.

Также напомним, с 20 ноября прокуратура потеряла полномочий расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции Достоинства должны быть переданы в ГБР.