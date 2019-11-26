Сайт Кремля заменил фото "Голобородько" на Президента Зеленского

КИЕВ. 26 ноября. УНН. После того, как в ряде СМИ появилась информация о том, что на сайте администрации президента России для иллюстрирования Президента Украины Владимира Зеленского используют фото из сериала "Слуга народа", изображение заменили на другой снимок, передаёт УНН.

Так, в сообщении от 25 ноября о телефонном разговоре между Владимиром Путиным с украинским коллегой, на сайте Кремля использовали изображения киноперсонажа "Василия Голобородько" из сериала "Слуга народа".

Сегодня информация об этом появилась в СМИ, после чего на сайте изменили фотографию, и теперь новость об украинском Президенте иллюстрирует другое изображение.

Как сообщал УНН, 25 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Собеседники обсудили возвращение захваченных у Керченского пролива кораблей и транзит российского газа через территорию Украины.