Зеленский заявил о желании Украины присоединиться к "Инициативе трех морей"

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд реализацию "Инициативы трех морей" и отметил, что Украина заинтересована присоединиться к этому форуму стран Восточной и Центральной Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

"Украина и Эстония, как важны игроки Балто-Черноморского региона, заинтересованы в реализации совместных проектов и инициатив по экономике, инфраструктуре, окружающей среде. В ходе сегодняшних переговоров мы отдельно обсудили реализацию "Инициативы трех морей", а главное - предметную заинтересованность Украины присоединиться к нее", - подчеркнул Зеленский.

Глава Украинского государства также отметил подписание совместного заявления президентов Украины и Эстонии. С его слов, этот документ фиксирует согласованные позиции и приоритеты партнерства и является хорошей основой для дальнейшего плодотворного сотрудничества двух стран.

"Кроме того, Украина углубит секторальное сотрудничество с ЕС, в частности, в сферах цифровой экономики, энергетики, таможенного сотрудничества, юстиции и внутренних дел", - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны, Керсти Кальюлайд отметила, что эстонские предприниматели готовы инвестировать в Украину. По ее словам, украинский рынок является большим, а его масштабы - необъятные.

"Мы верим, что Украина имеет потенциал быть двигателем экономики в регионе. Но предпосылкой этого является то, что инвесторы должны быть уверены, что их инвестиции защищены. Я знаю, что Украина, правительство и учреждения делают в этом направлении конкретные шаги. Но для международных экономических общин сильным сигналом является то, что конкретные казусы будут решены", - отметила Президент Эстонии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Эстонии Керсти Кальюлайд по результатам встречи подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве.