Ученые выяснили, почему размеры синих китов не меняются в течение миллионов лет

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Ученые из Стэнфордского университета провели исследование частоты сердцебиения синих китов и пришли к выводу, что работа сердца напрямую влияет на то, что животные не могут наесться и не могут тем самым увеличиваться в размерах на протяжении многих миллионов лет. Об этом ученые рассказали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает УНН со ссылкой на ТАСС Наука.

Так, из-за отсутствия естественных врагов, размеры и масса китов должны постепенно повышаться, однако этого не происходит - их размеры остаются неизменными уже несколько десятков миллионов лет. Однако ученым удалось выяснить, что на размеры влияет сердцебиение, а точнее тот факт, что его частота не позволяет китам долгое время оставаться на глубине и наесться до отвала.

"Чтобы разгадать эту загадку, ученые впервые измерили пульс синих китов (Balaenoptera musculus) в их естественной среде обитания. Специалисты сделали это с помощью специальных буйков с присосками, которые они прикрепили к телу 15-летнего самца, который живет у берегов Калифорнии", - пишут в издании.

Анализируя собранные данные, исследователи открыли несколько неожиданных и интересных особенностей в работе сердца китов.

В частности, минимальная частота пульса оказалась вдвое ниже того, что ожидали увидеть ученые, а максимальная скорость сокращения сердца, наоборот, была несколько выше предполагаемых значений. Например, сердце китов сокращалось всего 4-6 раз в минуту во время погружений или движения на большой глубине, но его пульс учащается до 30-35 ударов в минуту при всплытии, когда кит начинает дышать воздухом и восполнять запасы кислорода.

Таким образом, стало известно, что организм китов работает на пределе, что мешает им долго собирать еду на глубине.

"Сердечно-сосудистая система китов едва может обеспечить их мышцы и другие части тела необходимым количеством кислорода во время вспышек активности. Это мешает китам долго оставаться на большой глубине и собирать больше пищи. Эти ограничения объясняют, почему размеры тела китов не менялись длительное время - их рост невозможен через простые физиологические причины", - пишут в издании.

