Осужденных Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированого Крыма в Россию

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Осужденных на 14 лет колонии по "делу украинских диверсантов" крымчан Владимира Дудку и Алексея Бессарабова вывезли из оккупированого Крыма и везут в Краснодар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

"Осужденных российским судом по "делу "украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова вывезли из Симферопольского СИЗО в российский Краснодар", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что о перевозке рассказал сын Владимира Дудки - Илья Каверник.

"Недавно их этапировали в Краснодар для дальнейшего отбывания в колонию. В какую именно - неизвестно. Вывезли их в воскресенье-понедельник", - сказал Илья Каверник.

Ранее адвокат Оксана Железняк сообщила, что политзаключенные Дудка и Бессарабов будут отбывать наказание в России.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликов и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех трех обвинили в якобы подготовке диверсий в оккупированном Крыму по заказу украинской разведки.

Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил Дудку и Бессарабова до 14 лет тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 необлагаемых минимумов доходов граждан, а Бессарабову - в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

После чего Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и утвердил приговор Дудке и Бессарабов.

Также напомним, украинские политзаключенные находились в Симферопольском СИЗО, после того, как их этапировали из России. Их транспортировка продолжалось почти месяц, а состояние здоровья Владимира Дудки ухудшилось.