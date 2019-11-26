Глава "Газпрома" сообщил, что нужно сделать Украине для транзита газа

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Глава “Газпрома” Алексей Миллер отметил важность скорого решения технических проблем по созданию оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. В частности, новая структура по транспортировке газа в Украине еще не прошла сертификацию, а для бронирования мощностей для транзита российского газа в Европу нужны определенные сроки. Об этом Миллер сообщил журналистам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет УНН со ссылкой на эфир российского федерального ТВ.

“Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, в Украине должен быть создан независимый газовый транспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор не произведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определенные сроки. Это, конечно же, технические проблемы, но очень важные, которые должны быть решены и решены как можно скорее”, — передает телеканал “Россия-24” слова Миллера.

Кроме того, глава российского холдинга напомнил, что по указанию президента “Газпром” уже направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению действующего контракта на транзит и по заключению контракта на поставки газа в Украину. Москва предлагает “пакетное решение”, которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год.

Как писал УНН ранее, президент России Владимир Путин обсудил с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой “Газпрома” Алексеем Миллером российско-украинское взаимодействие в сфере энергетики.

“Рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики”, — говорилось в сообщении по итогам встречи.