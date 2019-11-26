Зеленский встретился с представителями украинской общины в Эстонии

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Таллинне Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями украинской общины, в частности с теми, кто проходит реабилитацию в Эстонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Люди выразили поддержку действиям украинской власти, в том числе шагам, направленным на достижение мира на Донбассе.

"Мы все хотим, чтобы Украина знала: она не одна - мир с вами, Европа с вами, Эстония с вами", - сказала представительница украинской общины Лидия Лане.

Украинская община заверила, что верит в евроинтеграционную динамику Украины, и многие хотят вернуться на родину.

Глава государства поблагодарил общину за активную позицию.

"Возвращайтесь в Украину, начинайте работать, поднимайте производство. Присоединяйтесь к нам!" - обратился к представителям общины Владимир Зеленский.

Также Президент вместе с женой почтили память павших за независимость Эстонии. Президентская чета возложила цветы к Монументу победы в войне за независимость. Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, в Таллинне Президент Украины Владимир Зеленский встретился со cпикером парламента Эстонской Республики.