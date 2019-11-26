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Во Львове в главке полиции НАБУ проводит обыски

Во Львове в главке полиции НАБУ проводит обыски

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В помещении Главного управления Национальной полиции во Львовской области детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

“Детективы НАБУ по процессуального руководству САП проводят обыск в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской обл.”, — говорится в сообщении.

“Так, следственное действие санкционировано. Ее осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской области при строительстве жилья для правоохранителей”, — сказано в сообщении.

Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст.364 УК Украины.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года.

Напомним, Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, НАБУ
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