Суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения мужу нардепа Скороход
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты на меру пресечения гражданскому мужу народного депутата Анны Скороход Алексею Алякину. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Перенесли на 18 декабря в 14:30", - сказали в пресс-служба.
В пресс-службе сообщили, что заседание перенесли в связи с тем, что в суд не поступили материалы дела.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста гражданскому мужу народного депутата Анны Скороход Алексею Алякину.
Также, по информации ГПУ, 14 ноября Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске, для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.
Как сообщалось ранее, народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход публично обвинила власть в преследовании мужа из-за голосования вопреки решению фракции.
Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что муж народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Скороход по фамилии Алякин угрожал народным депутатам Украины.