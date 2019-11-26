Ниже 24 гривен: доллар преодолел психологическую отметку

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Национальный банк Украины установил на 27 ноября официальный курс доллара ниже 24 гривен за доллар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.

Так, официальный курс на 27 ноября установлен на уровне 23,98 грн/долл., что на 7 копеек ниже по сравнению с днем ранее.

Отметим, курс доллара был ниже 24 грн/долл. в 2015 году.

Добавим, ранее сегодня гривна на межбанке установилась ниже 24 за доллар.

Напомним, официальный курс гривны на 26 ноября установлен на уровне 24,05 грн/доллар .