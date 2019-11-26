Масштабное ДТП на Одесской трассе: открыты два уголовных производства

КИЕВ. 26 ноября. УНН. По факту крупного ДТП в Черкасской области с участием 11 транспортных средств, среди которых рейсовый автобус сообщением "Варшава - Херсон", открыты два уголовных производства. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник сектора коммуникации ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

"Уже открыты два уголовных производства. Уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Еще одно уголовное производство по факту нарушения стандартов содержания автомобильных дорог в безопасном состоянии - это статья 288 (нарушение правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения)", - сообщил Грищенко.

Он также отметил, что пока никому еще не объявили подозрение, ведь расследование продолжается.

"Нет, так быстро не объявляем... Будут проводить расследования, у следствия есть минимума два месяца", - отметил Грищенко.

Как сообщили на сайте пресс-службы, одной из причин ДТП является гололед на проезжей части, возникший в результате изменения погодных условий.

Напомним, в Черкасской области на автодороге "Киев - Одесса" произошло ДТП с участием 11 транспортных средств, среди которых рейсовый автобус сообщением "Варшава - Херсон". В результате аварии пострадали три человека.