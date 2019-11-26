В ВР зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированных территорий

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

"Во время выездного заседания Комитета по правам человека в Донецкой и Луганской областях центральной темой обсуждения была выплата пенсий. Ситуация когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию - ненормальная. А факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска - ужасают и возмущают! Нужны немедленные изменения! И поэтому вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение", - заявил Дмитрий Лубинец.

По его словам, законопроект 2083-д предусматривает следующие новации:

- предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;

- в случае потери документов предоставление возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;

- отмена обязательной регистрации пенсионеров как ВПО для получения пенсий;

- выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).

"В результате мы вернемся к практике всех цивилизованных стран, гд граждане не дискриминируют только потому, что они попали в эпицентр конфликта и стали его жертвами. Очень рассчитываю на понимание и поддержку народных депутатов без разницы политических взглядов, ибо защита законных прав граждан должна быть нашей общей задачей", - подчеркнул Лубинец.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задолженность по выплате пенсий жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен (1,67 млрд по текущему курсу).