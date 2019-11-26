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Зеленский анонсировал меморандум, который "открывает новую эру" в цифровых отношениях с Эстонией

Зеленский анонсировал меморандум, который "открывает новую эру" в цифровых отношениях с Эстонией

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонской Республики Каймар Кару сегодня подпишут меморандум, который "открывает новую эру" в украинско-эстонских цифровых отношениях. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Цифровом форуме Digital society sandbox в Эстонии, передает УНН.

"Сегодня в Украине создано Министерство цифровых трансформаций, и мы этим гордимся, впервые за 28 лет. Министерство цифровых трансформаций, с которым академия электронного управления Эстонии совместно внедряет проект e-gov Ukraine. Мы благодарны за помощь. Он является составляющей большой программы по децентрализации U-lead, которая финансируется Европейским Союзом, Швецией и Эстонией", - сказал Зеленский.

С его слов, этот проект выведет Украину на "новый уровень цифровых преобразований" - в рамках этого проекта создается система электронного взаимодействия государственных информационных ресурсов "Трембита" и автоматизируется работа центров по предоставлению административных услуг "Вулык".

"Рад сообщить, что сегодня вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонской Республики Каймар Кару подпишут очень важный меморандум, который открывает совершенно новую эру в украинском-эстонских цифровых отношениях", - сообщил Президент.

Напомним, ранее сегодня в Таллинне Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями украинской общины, в частности с теми, кто проходит реабилитацию в Эстонии.

Источник: УНН
Теги: Эстония, Владимир Зеленский, Михаил Федоров
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