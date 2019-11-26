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В Одессе мужчина выпрыгнул из окна квартиры седьмого этажа и погиб

В Одессе мужчина выпрыгнул из окна квартиры седьмого этажа и погиб

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Мужчина погиб в результате падения из окна многоэтажки на проспекте Академика Глушко в Одессе. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

О событии, которое произошло сегодня, 26 ноября, около одиннадцати часов дня, правоохранителям сообщил местный житель. Установлено, что погибший - 47-летний одессит, который арендовал квартиру на седьмом этаже этого дома. Именно из ее окна он и выпрыгнул.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства трагического происшествия. Предварительная причина смерти мужчины - самоубийство. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одессе 70-летний мужчина, из-за длительного заболевания, выпрыгнул из окна квартиры на 9-м этаже дома.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, самоубийство
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