По результатам конкурса выбрано "лицо электронного государства"

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство цифровой трансфорации Украины объявило победительницу конкурса по избранию нового “лица электронного государства”, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу ведомства.

“Выбрали будущее лицо электронного государства, им станет — Саша Ободянский”, — указали в сообщении.

В ведомстве также добавили, что: “Самым трудным было выбрать 10 лидеров. Загрузили более 3000 комментариев и пересмотрели каждую фотографию. Опирались на несколько факторов”.

Среди указанных факторов министерство отметило: реальность фотографии и соответствие человеку, который ее выложил; фото нравилось другим пользователям и его отмечали; человеку на фото быть более 18 лет.

“Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию приложении”, — добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что победительница конкурса родилась в Виннице, в министерстве также добавили, что: “Александра — гражданка Украины. В 2018 году она получила грант по международной стипендиальной программе International Scholarship Programme of WSB University и отправилась на учебу в Польшу. Александре не безразлична судьба нашей страны, поэтому она стремится приобщиться к предстоящим изменениям. Мы гордимся украинском, которые достойно представляют Украину за рубежом”. На данный момент она работает в польськом модельном агентстве A S Management.