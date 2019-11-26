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По результатам конкурса выбрано "лицо электронного государства"

По результатам конкурса выбрано "лицо электронного государства"

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство цифровой трансфорации Украины объявило победительницу конкурса по избранию нового “лица электронного государства”, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу ведомства.

“Выбрали будущее лицо электронного государства, им станет — Саша Ободянский”, — указали в сообщении.

В ведомстве также добавили, что: “Самым трудным было выбрать 10 лидеров. Загрузили более 3000 комментариев и пересмотрели каждую фотографию. Опирались на несколько факторов”.

Среди указанных факторов министерство отметило: реальность фотографии и соответствие человеку, который ее выложил; фото нравилось другим пользователям и его отмечали; человеку на фото быть более 18 лет.

“Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентацию приложении”, — добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что победительница конкурса родилась в Виннице, в министерстве также добавили, что: “Александра — гражданка Украины. В 2018 году она получила грант по международной стипендиальной программе International Scholarship Programme of WSB University и отправилась на учебу в Польшу. Александре не безразлична судьба нашей страны, поэтому она стремится приобщиться к предстоящим изменениям. Мы гордимся украинском, которые достойно представляют Украину за рубежом”. На данный момент она работает в польськом модельном агентстве A S Management.

Источник: УНН
Теги: Украина
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