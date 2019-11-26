Взятка для члена Общественного совета: в КГГА рассказали подробности и назвали имена

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киевской городской государственной администрации подтвердили задержание на взятке члена Общественного совета при КГГА и его сообщника, а также назвали имена, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

Правоохранители задержали на взятке председателя комитета по взаимодействию с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при КГГА Петра Шарафетдинова и гражданина Украины Дмитрия Ланды, который представлялся помощником Борислава Березы.

"... в рамках уголовного производства (ч. 3 ст. 368) задержан председатель комитета по взаимодействию с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при КГГА Шарафетдинова Петра Ильясович и гражданина Украины Ланды Дмитрия Григорьевича, который представлялся помощником Борислава Березы", - говорится в сообщении.

Задержанные требовали у представителя Общества неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов за содействие в получении разрешительных документов на земельный участок в Святошинском районе г. Киева для парковки автомобилей, сообщили в КГГА.

Напомним, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на получении неправомерной выгоды председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации.