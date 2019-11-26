Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 01:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Дело Иловайска" передали в СБУ
"Дело Иловайска" передали в СБУ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
14370
Версия для печати

Взятка для члена Общественного совета: в КГГА рассказали подробности и назвали имена

Взятка для члена Общественного совета: в КГГА рассказали подробности и назвали имена

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киевской городской государственной администрации подтвердили задержание на взятке члена Общественного совета при КГГА и его сообщника, а также назвали имена, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

Правоохранители задержали на взятке председателя комитета по взаимодействию с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при КГГА Петра Шарафетдинова и гражданина Украины Дмитрия Ланды, который представлялся помощником Борислава Березы.

"... в рамках уголовного производства (ч. 3 ст. 368) задержан председатель комитета по взаимодействию с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при КГГА Шарафетдинова Петра Ильясович и гражданина Украины Ланды Дмитрия Григорьевича, который представлялся помощником Борислава Березы", - говорится в сообщении.

Задержанные требовали у представителя Общества неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов за содействие в получении разрешительных документов на земельный участок в Святошинском районе г. Киева для парковки автомобилей, сообщили в КГГА.

Напомним, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на получении неправомерной выгоды председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации.

Источник: УНН
Теги: взятка, задержание, КГГА
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.