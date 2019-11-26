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МИД приняло верительные грамоты от нового посла Канады в Украине

МИД приняло верительные грамоты от нового посла Канады в Украине

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Заместитель главы МИД Василий Боднар принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Канады в Украине Ларисы Ґаладзы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Украины.

“Заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Канады в Украине Ларисы Галадзы. В ходе встречи были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего углубления украинского-канадского особого партнерства”, — указано в сообщении министерства.

В МИД также добавили, что: “Особое внимание было уделено ситуации в связи с продолжающейся российской агрессией, вопросам гуманитарной сферы, либерализации визового режима для граждан Украины, молодежных обменов, взаимодействия с украинской диаспорой, а также развития договорно-правовой базы двусторонних отношений”.

Как сообщал УНН ранее, бывший Министерка иностранных дел Канады Фриланд предназначена министром межправительственных дел Канады, а также получила должность заместителя премьер-министра.

Источник: УНН
Теги: МИД, Канада, Украина
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