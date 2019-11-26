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Зеленский попросил украинцев найти "крестного отца контрабанды" Альперина

Зеленский попросил украинцев найти "крестного отца контрабанды" Альперина

Вадим Альперин

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех подключиться и помочь правоохранителям найти одного из крестных отцов контрабанды в Украине Вадима Альперина. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине.

Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал Зеленский.

Президент призвал всех подключиться и помочь Альперину найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина.

"С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом. Звоните на горячую линию НАБУ - 0800213200", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский проект "Государство в смартфоне" облегчает жизнь граждан и осложняет жизнь для коррупционеров. Просто нажимаешь кнопку - и все, коррупционера нет.

Как сообщал УНН, 26 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Источник: УНН
Теги: Украина, контрабанда, Владимир Зеленский
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