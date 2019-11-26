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Лайнер, летевший из Еревана в Москву, срочно сел в Ростове-на-Дону

Лайнер, летевший из Еревана в Москву, срочно сел в Ростове-на-Дону

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Самолет Boeing 737-500 авиакомпании “Армения”, выполнявший рейс по маршруту Ереван — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщается на странице Комитета гражданской авиации Армении в Facebook, передает УНН.

Причины вынужденной посадки в ведомстве не назвали.

Представитель ростовского аэропорта заявил российским федеральным СМИ заявил, что лайнер “Армении” совершил вынужденную посадку по техническим причинам. В 18:26 (17:26 по киевскому времени) запасной борт авиакомпании забрал пассажиров из Ростова-на-Дону и вылетел в Москву.

Стоит напомнить, что 1 ноября этого года, пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиаперевозчика “Ямал” совершил посадку в аэропорту Рощино с отказавшим двигателем.

Источник: УНН
Теги: Россия, авиаперевозки, Армения
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