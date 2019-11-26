Четыре страны призвали Россию взять на себя ответственность за имплементацию минских соглашений

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Россию взять на себя ответственность за имплементацию минских соглашений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделали совместное заявление, в котором напомнили о неизменной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах международно признанных границ.

"Министры положительно оценили настойчивые усилия Украины решить конфликт на востоке Украины, вызванный продолжающейся российской агрессией, мирным путем в пользу украинского народа и Европы в целом. Они подчеркнули важность достижения длительного политического решения конфликта на основе полного выполнения Минских договоренностей и призвали Россию в полной мере признать свою ответственность в этой связи", - говорится в сообщении.

Также указано, что МИД четырех стран призвали Россию уважать международное право и основополагающие принципы и отказаться от действий, которые противоречат этим принципам.

"Мы категорически осуждаем четкое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, совершенное путем актов агрессии российскими вооруженными силами с февраля 2014 года, и попытки незаконной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которую мы не признаем. Мы остаемся преданными политике непризнания, в т.ч. путем ограничительных мер", - указано в сообщении.

Кроме того, в контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, министры призвали РФ выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС продолжит санкции против России, но может пойти на сближение.