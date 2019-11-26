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Четыре страны призвали Россию взять на себя ответственность за имплементацию минских соглашений

Четыре страны призвали Россию взять на себя ответственность за имплементацию минских соглашений

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Россию взять на себя ответственность за имплементацию минских соглашений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделали совместное заявление, в котором напомнили о неизменной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах международно признанных границ.

"Министры положительно оценили настойчивые усилия Украины решить конфликт на востоке Украины, вызванный продолжающейся российской агрессией, мирным путем в пользу украинского народа и Европы в целом. Они подчеркнули важность достижения длительного политического решения конфликта на основе полного выполнения Минских договоренностей и призвали Россию в полной мере признать свою ответственность в этой связи", - говорится в сообщении.

Также указано, что МИД четырех стран призвали Россию уважать международное право и основополагающие принципы и отказаться от действий, которые противоречат этим принципам.

"Мы категорически осуждаем четкое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, совершенное путем актов агрессии российскими вооруженными силами с февраля 2014 года, и попытки незаконной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которую мы не признаем. Мы остаемся преданными политике непризнания, в т.ч. путем ограничительных мер", - указано в сообщении.

Кроме того, в контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, министры призвали РФ выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС продолжит санкции против России, но может пойти на сближение.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Минск, соглашение
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