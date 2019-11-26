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Зеленская в Эстонии посетила банк грудного молока

Зеленская в Эстонии посетила банк грудного молока

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская ознакомилась в Эстонии с работой банка грудного молока в клинике Восточно-Таллиннской центральной больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Эстонскую Республику первая леди Елена Зеленская посетила роддом Восточно-Таллиннской центральной больницы. Во время визита Елена Зеленская также ознакомилась с гордостью женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы - банком грудного молока. Он единственный в стране. Этот опыт эстонцы переняли у шведов девять лет назад и довольны результатами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что молоко из банка предназначенное для недоношенных детей и детей с врожденными проблемами.

"Практика вскармливания грудным молоком, в противовес искусственному вскармливанию, по данным проведенных эстонцами исследований, положительно влияет на улучшение состояния здоровья "проблемных" новорожденных", - добавили в пресс-служба.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой начал официальный визит в Эстонскую Республику.

Источник: УНН
Теги: Украина, визит, Эстония
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