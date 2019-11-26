Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 01:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Дело Иловайска" передали в СБУ
"Дело Иловайска" передали в СБУ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Технологии
Вернуться к списку RSS Архив
7410
Версия для печати

В Facebook начали тестировать темный режим

В Facebook начали тестировать темный режим

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Facebook тестирует темный режим для пользователей Android. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizchina.

“Пользователи приложений Facebook наконец-то получат темный режим на Android. Часть пользователей уже смогла переключить мобильный интерфейс программы на темный режим ”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что темный режим доступен в Индии, Малайзии и Италии, поскольку появились отзывы в Reddit и Twitter о нем.

Отмечается, что пока неизвестна дата, когда темный режим станет доступным для пользователей.

Напомним, личные данные пользователей Facebook могли оказаться уязвимыми при скачивании приложений.

Источник: УНН
Теги: Facebook, техника
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.