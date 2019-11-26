В Facebook начали тестировать темный режим

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Facebook тестирует темный режим для пользователей Android. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizchina.

“Пользователи приложений Facebook наконец-то получат темный режим на Android. Часть пользователей уже смогла переключить мобильный интерфейс программы на темный режим ”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что темный режим доступен в Индии, Малайзии и Италии, поскольку появились отзывы в Reddit и Twitter о нем.

Отмечается, что пока неизвестна дата, когда темный режим станет доступным для пользователей.

Напомним, личные данные пользователей Facebook могли оказаться уязвимыми при скачивании приложений.